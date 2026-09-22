致茂、精材 權證四檔搶鏡

市場風險偏好增溫，帶動台股連日走揚，致茂（2360）、精材等兩檔中小型股有機會受惠投信衝刺季底作帳，股價積極表態。發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

致茂拜人工智慧（AI）及先進封裝需求熱絡之賜，2026年下半年量測設備及半導體測試機台拉貨強勁，法人看好，全年營收及獲利可望締造新猷，2027年高速系統級測試設備機台滲透率翻倍成長，加上共同封裝光學（CPO）電性量測設備於客戶新產線全面放量，營運爆發力道十足。

展望未來，法人指出，致茂量測及自動化檢測設備、半導體及矽光子（Photonics）測試解決方案等兩大事業體持續在AI、先進製程、高速光通訊領域發揮強大成長動能。

其中，隨AI伺服器運算力提升，單一機櫃功率需求大幅暴增，必須導入高密度電源供應器（PSU）及高壓直流輸電（HVDC）系統，大幅提升高精密電源測試與系統級測試（SLT）設備需求。

先進製程晶圓廠持續擴產，帶動先進量測設備出貨暢旺，且共同封裝光學技術全面導入亦拉升光電測試解決方案的長期成長曲線，為致茂開闢另一條高毛利、高壁壘的成長道路。

法人表示，精材今年營運動能主要來自測試服務持續增長及8吋新專案，預期下半年營運可望明顯優於上半年，2027年隨測試產能擴充陸續完成，及雲端服務供應商（CSP）客戶心專案擴大或進入量產，預期營收將持續成長且產品組合優化。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的光寶科、聯電等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。