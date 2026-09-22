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信驊、旺矽 權證認購搶眼

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

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第3季將進入投信績效比拚最後階段，尤其投信9月以來買超的中小型股最受關注，投信9月買超金額多著墨在股本50億元以下的中小型股，偏向於具AI題材的半導體族群；可在現階段相關個股波動增大時，挑選相關權證操作。

台股昨（22）日盤中創下歷史新高紀錄。伴隨著時序逐漸邁入第3季季底，投信季底作帳行情悄然啟動，近期獲投信買盤鎖碼的個股，將具有表現的機會，如信驊（5274）、旺矽等，後市股價表現看俏。

統計第3季來，三大法人中，僅有投信呈現買超，買超台股3,000餘億元，成為台股抗跌有守、甚至反彈創高的關鍵。因此，投信鎖碼買超的個股，預期也將成為這波季底作帳行情的盤面交投亮點。

其中，股王信驊昨日股價大漲1,085元、收20,905元，創下歷史收盤新高紀錄，成為台股史上，首擋超過2萬元的個股。事實上，法人圈目前對信驊普遍看多，其中尤以大和資本給出的26,660元目標價最高。

大和資本指出，信驊受惠代理型 AI前景看好，今年遠端伺服器管理晶片（BMC）出貨量將年增約 50%，帶動獲利遠優於預期，因此上調其2027、2028 年每股稅後純益（EPS）年增率預估值各達36%、34%。

基於獲利前景看好，大和資本將信驊目標價由19,800元大幅上調至26,660元，調幅達34.6%，居法人圈最高。其他看好信驊的法人，還包括花旗證券的25,000元、富邦投顧的24,000元、永豐投顧的23,590元等。

旺矽是Aletheia資本在晶片測試上升趨勢中的首選標的，主因該公司受惠於同業台系競爭對手市占率下滑，因而在輝達與 Mellanox 的市占率進一步提升。Aletheia資本給予旺矽「買進」評等，目標價上看12,000元，居法人圈最高。

權證發行商建議，看好信驊、旺矽等「投信季底作帳股」後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內、距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。

旺矽 信驊 認購

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信驊、旺矽 權證認購搶眼

第3季將進入投信績效比拚最後階段，尤其投信9月以來買超的中小型股最受關注，投信9月買超金額多著墨在股本50億元以下的中小型股，偏向於具AI題材的半導體族群；可在現階段相關個股波動增大時，挑選相關權證操作。

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