台指期 留意短線風險

股期雙市昨（22）日同步收漲，現貨指數漲81點，收47,800點；台指期漲190點至48,243點，正價差達442.83點。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損控管資金水位。

台指期昨日開高走低，在美國科技股大漲帶動下，指數跳空大漲逾800點，但接近49,000點整數關卡時，獲利了結賣壓湧現，指數一度由紅翻黑，終場漲190點，以黑K棒作收。目前指數仍站在短、中、長期均線之上，如果月線支撐未失，後續有望再戰夜盤的49,240點歷史新高。

籌碼面部分，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,633口至5,049口，其中外資淨空單增加1,487口至75,568口；十大交易人中特定法人全月台指期淨多單減少1,905口至8,086口。

永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月W4買權最大OI落在49,000點，賣權最大OI落在47,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.96下降至0.87。VIX指數上升0.26至22.05。外資台指期買權淨金額-1.94億元 ; 賣權淨金額0.42億元。

台新期貨指出，AI應用與晶片需求預期升溫，加上油價及美債殖利率回落，美股周一（21日）由科技股領漲。Meta推出Muse AI助理，引發市場對運算需求期待，帶動漲勢延伸至CPU相關晶片股；此外，美伊可能接觸談判消息壓低油價，暫時緩解通膨及高利率對股市的壓力。

永豐期貨表示，大盤及期貨昨日雖以紅盤作收，但開高走低，並收在盤中低點，量能同步放大且跌多漲少，顯示高檔追價買盤指數衝高後明顯縮手，籌碼出現鬆動跡象。

盤面資金明顯集中ASIC設計服務及ABF載板等特定題材，其餘族群呈現分化甚至走弱，市場熱度尚未全面擴散。後續須留意爆量長上影線是否成為短線高檔警訊，及ASIC、ABF族群資金動能能否延續。