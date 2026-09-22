期貨商論壇／永續期 避險操作

ESG投資持續受到關注，永續期貨可望成為連結永續投資與衍生商品市場的重要工具，「臺灣永續期貨」將永續概念導入期貨市場，提供投資人更多元避險與交易選擇。

台灣指數公司9月1日起發布「臺灣璞玉永續指數」收盤指數，鎖定市場關注度較低、卻具備獲利與配息實力個股，並疊加永續評等門檻，為投資人提供一條有別於熱門股的選股路徑。目前臺灣璞玉永續指數僅發布收盤指數，尚無對應ETF掛牌追蹤、無相關期貨產品，投資人可持續留意台灣指數公司官網公布的成分股名單與定期審核結果，作為選股或觀察名單參考依據。

成分股橫跨25個產業，大、中、小型股分別占14檔、52檔、34檔，並非集中在單一族群；永續評鑑AAA、AA級權重合計逾74%，A級以上權重更達89%。

這檔指數意義在於凸顯「冷門」「績優」「永續」三者其實可以並存。璞玉永續指數刻意排除市場熱度過高標的，挖掘財務體質穩健、永續評等達標，卻尚未被市場充分定價的中小型股。對已持有台股大盤或科技權值型ESG基金的投資人而言，這類指數提供另一種分散配置思路，也提醒市場「永續投資」不必然等於「科技股代名詞」。（永豐期貨提供）

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