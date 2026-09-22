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期貨商論壇／原油期 區間震盪
本次油價回檔主要來自風險溢價回吐。在低庫存環境、北海與俄羅斯遠東現貨溢價維持高檔結構支撐下，實體供應偏緊格局仍存，預期原油短線將維持區間震盪，後續持續跟蹤沙國管線全面復原進度及外交談判發展，可善用期街口布蘭特正2（00715L）等期貨商品，做好相對應配置。
過去一周國際原油市場衝高回落。布蘭特原油受中東地緣事件影響，盤中一度升破每桶108美元；隨後在管線修復預期、實體航運維持運作及外交降溫訊號帶動下回檔修正，回測每桶100美元整數關卡。
周初沙烏地阿拉伯「東西向輸油管道」因受攻擊關閉，由於該管線為繞過荷莫茲海峽的主要出口通道，市場預期中東原油外運受阻，帶動地緣風險溢價上升。然沙國隨後展開設施修復，預期數日內可恢復約半數運能；同時衛星與港口數據顯示波斯灣裝船量回升，荷莫茲海峽穿梭轉運作業持續進行，油氣通行量維持近六個月高檔，顯示實體供應未全面中斷，風險溢價收斂。
美國與伊朗傳出接觸訊號，川普亦表示可能於聯合國大會期間與伊朗總統會晤，市場對區域衝突擴大擔憂逐步降溫，促使期貨市場多頭資金進行獲利了結與部位調整。（記者崔馨方整理）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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