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全民權證／南電 兩檔後勁強
南電（8046）受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）晶片大型化及高階交換器對ABF載板需求強勁，整體產業供給嚴重吃緊，營運則受惠於美系客戶投單持續加溫，後市可期。
法人表示，南電採取高度靈活現貨報價機制，預期第3季與第4季報價均有調升10%至20%空間，推動ABF載板毛利率突破50%、BT載板毛利率突破30%。在擴產規劃上，南電2027至2028年產能增量主要來自昆山去瓶頸，嘉義新廠遲至2029上半年方能貢獻產能，確保未來兩至三年內供給緊俏與價格議價權的延續。
權證發行商建議，看好南電後市的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上的認購權證進行操作，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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