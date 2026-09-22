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全民權證／宏致 挑價內外10%
連接器、線大廠宏致（3605），受惠AI及Bloom Energy（BE）雙引擎帶動，昨（21）日在市場買盤的大舉簇擁下，股價開高走高，近午盤即亮燈強鎖漲停，漲停價169元創歷史新高紀錄，表現強勢亮眼。
法人指出，受惠BE擴充 SOFC 產能，宏致訂單能見度已達2027年8月，加上ASIC高速連接器、連接線訂單驅動AI營收快速提升，法人預估宏致2026、2027年稀釋後每股稅後純益（EPS）將分達5.02元及8.46元水準。
有鑑於AI及BE雙引擎帶動，明年EPS將激增68.5% ，獲利成長動能強勁，因此法人給予「買進」評等。權證發行商建議，看好宏致後市的投資人，可挑價內外10%以內、距到期日逾七個月的相關權證布局。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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