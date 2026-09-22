全民權證／富喬 瞄準逾90天

富喬（1815）受惠人工智慧（AI）材料升級趨勢，帶動高階玻纖布開啟成長新局。法人認為，身為日系龍頭以外少數具備垂直整合與自有配方能力的供應商，將有利產品組合優化及毛利率提升，展望正向。

法人指出，富喬為國內少數具紗、布垂直整合與自有配方能力的玻纖布廠，受惠二代低介電布放量、報價調漲及良率改善，預期第4季營收及獲利逐季創高。

富喬台灣廠持續將既有產能轉向二代低介電布，東莞廠自2027年第1季起分批升級，泰國一期自2027年下半年逐步投產，產品組合進一步往高階化發展。

權證發行商建議，投資人可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（統一證券提供）

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