聽新聞
0:00 / 0:00

奇鋐、雙鴻 鎖定長天期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

散熱族群迎來AI伺服器升級需求帶動，奇鋐（3017）、雙鴻受惠水冷產品持續放量，加上ASIC散熱需求升溫，營運動能可望延續。法人近期同步調升散熱雙雄獲利預期，隨AI伺服器功耗提升及水冷滲透率增加，後市表現受到市場關注。

輝達Vera Rubin平台陸續出貨，奇鋐9月開始有小量貢獻營收，預期今年第4季進一步放量。展望2027年，法人預估，奇鋐明年營收年增50%，毛利率進一步提升至34.9%。基於水冷板產能與出貨量上修，以及對ASIC水冷需求更積極的看法，因此將奇鋐2026、2027、2028年獲利預測分別調升3%、13%、16%，因此維持「買進」評等。

法人預期，奇鋐明年將因應水冷板需求持續大於供給，展開新一輪擴產，以滿足強勁的ASIC 需求。因此在水冷產品貢獻帶動下，明年ASIC占水冷營收比重可能突破50%。此外，市場持續關注雙面水冷板的導入，目前已有數個平台進入研發階段，可望成為奇鋐後續額外的成長動能。

法人預估，雙鴻2027年營收將年增35%，水冷營收比重將從今年預估的61%提升至明年的70%，毛利率達31.3%，年增1.2個百分點。基於水冷板出貨量上修，以及對ASIC水冷需求積極看法，將雙鴻2026、2027、2028年獲利預測分別調升2%、14%、17%，因此維持「買進」評等。

權證發行商建議，看好奇鋐、雙鴻等後市的投資人，可布局價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上權證，藉以放大槓桿利潤。

雙鴻 奇鋐 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高盛上調緯穎目標價 通用型、ASIC雙成長動能推升營運表現

不只吃BE大單！這家連接器廠通殺AI供應鏈 股價衝歷史新高

台股ETF 科技型當家

半導體設備、邊緣 AI 應用接單旺 凌華今年獲利拚新高

相關新聞

期貨商論壇／群創期 待量上攻

群創（3481）隨提前備貨效應減弱，消費性顯示器營收預估高個位數季減，電視面板價格緩步下滑，利差可能略為收窄，在尚未出現明確突破前，建議仍以區間震盪格局看待群創期貨後市。

期貨商論壇／黃金期 區間操作

黃金市場近期在聯準會升息、地緣政治風險等兩大力量拉扯下陷入震盪。期貨法人建議，可透過黃金期貨契約（GDF）、台幣黃金期貨契約（TGF）進行操作，靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。

台達電、貿聯 四檔放閃

台股昨（21）日延續漲升動能，再創反彈高點，台達電（2308）、貿聯-KY等兩檔位階相對較低人工智慧（AI）供應鏈表現相對強勢，後市仍有可為。發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

奇鋐、雙鴻 鎖定長天期

散熱族群迎來AI伺服器升級需求帶動，奇鋐（3017）、雙鴻受惠水冷產品持續放量，加上ASIC散熱需求升溫，營運動能可望延續。法人近期同步調升散熱雙雄獲利預期，隨AI伺服器功耗提升及水冷滲透率增加，後市表現受到市場關注。

全民權證／南電 兩檔後勁強

南電（8046）受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）晶片大型化及高階交換器對ABF載板需求強勁，整體產業供給嚴重吃緊，營運則受惠於美系客戶投單持續加溫，後市可期。

全民權證／富喬 瞄準逾90天

富喬（1815）受惠人工智慧（AI）材料升級趨勢，帶動高階玻纖布開啟成長新局。法人認為，身為日系龍頭以外少數具備垂直整合與自有配方能力的供應商，將有利產品組合優化及毛利率提升，展望正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。