奇鋐、雙鴻 鎖定長天期

散熱族群迎來AI伺服器升級需求帶動，奇鋐（3017）、雙鴻受惠水冷產品持續放量，加上ASIC散熱需求升溫，營運動能可望延續。法人近期同步調升散熱雙雄獲利預期，隨AI伺服器功耗提升及水冷滲透率增加，後市表現受到市場關注。

輝達Vera Rubin平台陸續出貨，奇鋐9月開始有小量貢獻營收，預期今年第4季進一步放量。展望2027年，法人預估，奇鋐明年營收年增50%，毛利率進一步提升至34.9%。基於水冷板產能與出貨量上修，以及對ASIC水冷需求更積極的看法，因此將奇鋐2026、2027、2028年獲利預測分別調升3%、13%、16%，因此維持「買進」評等。

法人預期，奇鋐明年將因應水冷板需求持續大於供給，展開新一輪擴產，以滿足強勁的ASIC 需求。因此在水冷產品貢獻帶動下，明年ASIC占水冷營收比重可能突破50%。此外，市場持續關注雙面水冷板的導入，目前已有數個平台進入研發階段，可望成為奇鋐後續額外的成長動能。

法人預估，雙鴻2027年營收將年增35%，水冷營收比重將從今年預估的61%提升至明年的70%，毛利率達31.3%，年增1.2個百分點。基於水冷板出貨量上修，以及對ASIC水冷需求積極看法，將雙鴻2026、2027、2028年獲利預測分別調升2%、14%、17%，因此維持「買進」評等。

權證發行商建議，看好奇鋐、雙鴻等後市的投資人，可布局價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上權證，藉以放大槓桿利潤。