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台達電、貿聯 四檔放閃

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（21）日延續漲升動能，再創反彈高點，台達電（2308）、貿聯-KY等兩檔位階相對較低人工智慧（AI）供應鏈表現相對強勢，後市仍有可為。發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，AI伺服器單櫃功耗快速攀升，資料中心供電架構加速朝800V高壓直流（HVDC）升級，台達電憑藉液冷型電力轉換系統、大型儲能、能源管理系統、微電網及固態變壓器等技術，逐步建立從外部電網、機房供電、機櫃電源至晶片液冷端到端整合能力，可望大啖市場商機。

隨AI伺服器功率密度持續攀升，傳統氣冷散熱已達極限，水對水冷卻架構成為次世代機架標準配置。法人看好，台達電目前在 AI伺服器電源市場維持過半市占率，並率先配合晶片巨頭完成800V高壓直流機櫃電源架構量產準備。

台達電提供機櫃外中壓變壓器、不斷電系統、機架式電源供應器至晶片端直流微電壓調節器等全套方案，結合自製冷卻液分配裝置模組，成為雲端巨頭建置新運算中心的首選供應商。法人預期，下半年泰國新產能開出與次世代AI機櫃大量部署，將有利獲利成長動能延續。

隨機櫃熱功耗持續提升，輝達（NVIDIA）VR200平台電源規格明顯升級，法人預估，貿聯-KY自2026年下半年開始出貨高壓直流相關產品，第3、4季營運動能逐季向上，產品組合受惠高速運算（HPC）、半導體設備應用等逐漸優化，帶動毛利率改善。

權證發行商表示，若看好短多行情，建議買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

台達電 貿聯 伺服器

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