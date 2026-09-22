台指期率先站上48K

台指期昨（21）日在市場買盤強力推升下開高走高收高，終場大漲649點、收48,077點，領先現貨市場站上48K大關，與台股現貨指數間的正價差由上周五237點擴大至358點，預示加權指數還有再上漲、甚至突破48K的機會。

期貨向來具有「價格發現」功能。昨日台指期領先現貨大盤站上48K大關，若後市台指期持續走揚或橫盤震盪，但台股現貨指數向台指期靠攏，使正價差收斂，則加權指數近日就有站上48K大關，進而挑戰歷史新高的機會。

觀察昨日台指期淨部位，三大法人淨空單減少776口至3,416口。其中，外資未平倉淨空單大減2,029口至74,081口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單則是增加591口至9,991口。