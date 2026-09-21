台指期夜盤強攻48K大關！法人提醒後市關鍵

台指期夜盤21日以48,121點開高，盤中走勢持續高檔震盪。截至傍晚8點左右，台指期夜盤報48,306點、漲253點、漲幅0.5%。剛開盤多方率先攻擊，隨後一路震盪向上、最高暫達48,358點，上衝突破48K大關，持續於48,000點附近震盪。

永豐期貨表示，大盤連續三個交易日收紅並再創波段高點，惟成交量能退出兆元水準，且上漲與下跌家數差距明顯收斂，資金轉向集中於少數權值股，中小型股追價意願則轉趨保守。

金融股補漲跟進，是盤面較為正面的訊號；不過，前兩日領漲的記憶體、散熱族群同步回檔，也反映近期盤面族群輪動速度加快。後續可觀察成交量能能否回升，以及權值股領漲格局能否進一步擴散至中小型股。

法人表示，近期市場雖受到AI投資成長放緩疑慮、能源價格波動及通膨壓力干擾，但在聯準會政策路徑明朗後，市場焦點可望重新回歸企業獲利與產業基本面，尤其AI相關產業長期成長趨勢依舊穩固。

展望第4季至2027年，法人表示，AI供應鏈獲利成長、新平台出貨放量、輝達（NVIDIA）訂單能見度延伸以及市場風險偏好回升等利多因素，預期將持續發酵，台股行情有望由先前輪動整理逐步轉向多頭擴散格局。

另外，企業獲利仍將是支撐台股最重要的基本面力量。產業布局方面，持續看好AI供應鏈中的先進封裝與測試、ASIC、高階PCB與ABF載板、CCL、CPO光通訊、散熱模組、檢測設備及導軌等族群，其2027年至2028年的成長能見度相對突出。市場預估，台股企業獲利今年仍維持強勁成長，2027年仍有20%至30%的成長空間，多頭架構尚未改變。