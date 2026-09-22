期貨商論壇／群創期 待量上攻

群創（3481）隨提前備貨效應減弱，消費性顯示器營收預估高個位數季減，電視面板價格緩步下滑，利差可能略為收窄，在尚未出現明確突破前，建議仍以區間震盪格局看待群創期貨後市。

群創第2季歸屬母公司稅後淨利45.3億元，季增178.1%，EPS為0.57元。法人分析，本季稅後獲利成長主要受遞延所得稅資產認列挹注，本業獲利改善幅度仍須持續觀察。

展望後市，群創持續聚焦非顯示器、車用與FOPLP先進封裝轉型。FOPLP的Chip-First製程已於第2季量產出貨，出貨量持續成長，為中長期新動能；但目前營收比重仍有限，短期尚難完全抵銷面板本業的景氣循環與價格壓力。8月營收為186.9億元，月減1%、年增僅0.02%，連兩月下滑；前八月累計營收為1,679.3億元、年增11.8%，上半年提前備貨動能逐漸消退。

技術面上，群創股價自6月底70元以上的波段高點回檔後，8月以來大致於45至50元區間整理。9月中旬自區間低點反彈，股價重新回到短期均線與月線附近；昨（21）日股價開高走高，日線收長紅的反彈格局。後續觀察能否帶量突破季線壓力；若後續突破季線且成交量放大，將有利多方行情延續。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）