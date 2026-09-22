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期貨商論壇／黃金期 區間操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

黃金市場近期在聯準會升息、地緣政治風險等兩大力量拉扯下陷入震盪。期貨法人建議，可透過黃金期貨契約（GDF）、台幣黃金期貨契約（TGF）進行操作，靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。

美國聯準會宣布升息1碼，並暗示年內可能再升息一次，10年期美債殖利率更自2023年以來首次突破5%，持有黃金的機會成本大幅上升。另方面，北約東翼地緣政治風險持續升溫，丹麥指控俄羅斯軍艦在波羅的海向其軍用直升機開火，波羅的海三國更警告俄可能派遣特種部隊滲透北約邊境，避險買盤為金價提供明顯支撐。

這兩股力量的拉鋸，使金價多空交錯。升息決策公布後，金價雖短線承壓，但隨著油價回落、美債殖利率降溫，金價轉向回穩，市場避險需求並未消失。聯準會點陣圖顯示年內還會再升息，使金價上方空間受限。

展望後市，金價能否脫離震盪區間，取決於兩大變數長。若聯準會後續釋出更鷹派訊號，或10年期美殖利率持續高於5%，金價可能再度承壓。反之，若北約與俄羅斯衝突升溫，避險買盤將再度成為金價主要驅動力，宜採區間操作策略。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

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