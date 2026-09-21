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裕民 挑逾五個月
裕民（2606）在手訂單13.66%處偏低水準，Clarkson預估2026年運送需求為2.6%，考量距離後運送需求增長3.8%，較原先的2.4%提升。BIMCO情境分析，若荷莫茲海峽重啟，2026年需求3.5%-4.5%會較關閉時增加1%，2027年運送需求為2%-3%；供給面方面，2026年無論是否重啟有效運力都落在1.5%-2.5%，2027年有效運力則有所增加。
船隊名目成長，2026年約為3%，2027年成長4%。整體來看，裕民2026年下半年市場樂觀，2027年需求受幾內亞鋁礬土出口配額限制和印尼焦煤出口管控，整體散裝航運市場相對趨緩。
權證發行商建議，看好裕民後市股價表現的投資人，可用價外10%~15%、操作天期逾五個月的商品介入。（永豐金證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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