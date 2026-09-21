欣銓 押價內外15%

半導體測試大廠欣銓（3264），受惠於全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）晶片測試需求急遽增溫，近期營運與股價表現亮眼。法人表示，看好其成功切入高階AI測試供應鏈，推估未來獲利將迎來顯著成長，激勵近期股價強勢勁揚、盤中頻現亮眼漲幅。

產業基本面轉強，欣銓後市備受期待，法人預期該公司第3季營收較第2季有雙位數成長，且下半年稼動率將持續拉升，營收、獲利均逐季走強，且旗下子公司全智湖口新廠今年第3季將啟動量產並切入矽光子測試領域。

權證發行商建議，想參與這波欣銓的多頭行情，可挑選距離到期日逾五個月、價內外15％內的認購權證，利用槓桿特性以小博大，掌握波段操作契機。（中國信託證券提供）

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