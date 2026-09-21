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南亞 兩檔電力強

經濟日報／ 記者崔馨方整理

南亞（1303）受惠電子材料高階產品比重持續提升，產品組合優化有利中長期營運成長，法人維持「買進」評等，目標價290元，相關權證可伺機布局。

法人分析，南亞本業營運成長仍將來自電子材料營收及營益率提升，加上業外在南亞科獲利貢獻持續增加，預估南亞今年第3季及第4季每股稅後盈餘（EPS）分別為4.14元及4.06元；今年稅後獲利1,060.2億元，EPS 13.37元；2027年在電子材料高階產品比重提高下，預估南亞稅後獲利達1,385.1億元，EPS 17.47元。

權證發行商建議，看好南亞後市股價表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外5%以內、剩餘天數超過五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

南亞 電力

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