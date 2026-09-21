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台積期 題材豐

經濟日報／ 記者周克威整理

台積電（2330）因應人工智慧（AI）與高效能運算晶片需求持續強勁，最新供應鏈傳出擴產計畫，預計在明（2027）年年中，大幅推升2奈米與3奈米等先進製程的每月晶圓產量。2奈米月產能預計在2026年底達到9萬片，並於2027年年中提高至11萬片，增幅約22%，而3奈米月產能則會由18萬片提升至21萬片，增幅約16%。

另外先進製程進度部分，1.4奈米超級聚落成形，中科二期園區四個廠明年起接棒量產，第一座（P1）廠目前已完成鋼構結構體，預計明年4月即可試機，明年下半年可望量產。台積電已向中科管理局提出申請，在基地建置兩座臨時辦公室，預計明年4月同步完工，這也代表P1廠將在明年4月啟動試機，下半年就有機會量產，較原訂2028年量產進度超前許多。

國內成立最久、純電子科技市值型ETF元大電子（0053）的分割及不配息議案投票正式啟動，投資人可於9月16日至10月5日進行投票。身為元大電子最大成分股的台積電，將是投資人買進元大電子的最大受惠者，投資人不彷可以留意台積電期（CDF）做相關操作。

（群益期貨提供）

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台積 奈米

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