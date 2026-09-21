美國近期公布的經濟數據皆高於市場預期，如零售銷售月增率1.2%，消費者物價指數CPI年增率3.4%、月增率0.4%，普遍展現出經濟極具韌性、消費強勁但同時通膨黏性偏高的整體輪廓。

聯準會9月決議升息1碼，並預期年底前再升1碼，同時釋出五大鷹派訊號：決策聲明顯露壓低通膨的決心，使得債券殖利率走高，美元指數走強，皆不利於金價表現。

從籌碼面來觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金持有量從8月中旬以來變化不大，部位基本持平收在1051.99公噸，而截至9月8日黃金的CFTC非商業人交易部位略增至23.2萬口，倉位微幅增加，兩者數據顯示，近期買盤進場意願不強烈。再從金價走勢來看，8月反彈至每盎司4,670美元之後，價格受到經濟環境影響回檔至每盎司4,300美元整理，指標KD下行一個月後出現低檔交叉翻多的現象，短線或有止跌反彈機會。

臺灣期貨交易所自今年7月6日起，調整黃金類商品契約規格。美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權將縮小契約規模，有助投資人更加靈活操作。

（華南期貨提供）

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