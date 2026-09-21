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台指期 短線蓄勢向上

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（18日）呈現開高震盪走高格局，終場勁揚892點、收47,180點；台指期則大漲959點、至47,418點，正價差為237.25點。期貨商表示，目前台指期跳空站上所有均線之上，若後續能帶量上攻，短線上可望挑戰前波高點47,593點。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,143口至4,192口，其中外資淨空單減少2,564口至76,110口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,991口至9,400口。

台新期貨認為，台指期上周五跳空開高，開盤雖遇賣壓向下，但午盤後承接力道開始出現，帶動指數收復47,000點整數關卡，終場指數以紅K棒帶下影作收，顯示短線承接力道強勁。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在40,000點，9月第三周周五結算的買權最大OI落在48,200點，賣權最大OI落在47,000點。

整體來看，上周五資金回流，且指數收在盤中最高點，顯示多方氣勢並未提前透支，市場追價信心持續增強。電子權值全面領軍、金融股相對落後，資金集中度偏向成長股的態勢明顯，後續可持續關注量能能否延續在兆元之上、以及金融股能否跟上這波攻勢，作為判斷多頭格局能否進一步擴大的重要觀察指標。

群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前略以買買權作布局，近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。整體來說，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面略為樂觀。

台指期 短線 跳空

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