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美股四巫日來襲 台指期夜盤上沖下洗
台指期夜盤18日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以47,494點、上漲66點開出後，隨短多進場追價，指數一度一衝至47,584點、上漲156點，雖國際油價走跌，但美股電子盤受四巫日結算拖累，漲勢也出現收斂跡象中，17點30分過後，行情直墜並翻黑，最低來到47,241點、下跌187點，而截至晚間約21點，指數來到約47,294點、下跌134點。
18日美股電子盤焦點，在於四巫日來襲，指的是股票指數期貨與選擇權、個股期貨與選擇權，將到期結算，主要是機構法人與避險基金集中進行平倉、換倉或轉倉，導致當日收盤前最後一小時的量能與波動擴大，其中，道瓊與標普電子盤中場就由紅翻黑，那斯達克電子盤漲勢也大幅收斂，也左右台指期夜盤走勢。
其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,461元、下跌7元附近遊走，電子期下跌0.2%，半導體期下跌0.31%，中型100期貨指數下跌0.5%。
市場專家建議，就技術面來說，18日台股開高走高，三天反彈逾千點，站回所有均線，也收復前一日上影線，順利站回47K，量能也在尾盤富時指數調整助攻下回到1兆元，連續兩天在20日均量之上，短線將有機會挑戰前高。
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