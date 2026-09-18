美股四巫日來襲 台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤18日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以47,494點、上漲66點開出後，隨短多進場追價，指數一度一衝至47,584點、上漲156點，雖國際油價走跌，但美股電子盤受四巫日結算拖累，漲勢也出現收斂跡象中，17點30分過後，行情直墜並翻黑，最低來到47,241點、下跌187點，而截至晚間約21點，指數來到約47,294點、下跌134點。

2026-09-18 21:05