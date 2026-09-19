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全民權證／富世達 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者周克威整理

富世達（6805）第2季伺服器產品由GB300轉換至VR200、ASIC平台由Trainium 2.5轉換至Trainium 3，手機軸承進入新舊機種交接期，營收呈季減，毛利率增至34%，稅後純益8.4億元、季減7.4%，每股純益12.39元。

受惠GB300快接頭出貨維持高檔，VR200逐步進入量產，QD應用延伸至ComputeTray及Rack Manifold，ASIC方面，AWS Trainium 3水冷快接頭開始小量出貨，滑軌業務也受惠AWS新平台進入量產，市場估第3季營收45.8億元、季增22.6%，毛利率上調至35.9%，稅後純益11.2億元，EPS為16.4元，預期營運創單季新高。

權證券商建議，看好富世達後市的投資人，可用價內外10%、有效天期逾180天的商品介入。（統一證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

富世達 毛利率 營收

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