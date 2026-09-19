全民權證／宏致 優選逾五個月

宏致（3605）上半年連接器總出貨量約1,200萬顆，下半年訂單展望約2,100萬顆，主要動能來自ASIC客戶拉貨升溫。2027年隨客戶新機種導入，目標出貨5,000萬顆以上，目前連接器月產能已達400萬顆，年底提升至500萬顆。

預期今年下半年電源線束營收達10億元、占比將增至10%；2027年隨Bloom Energy供電目標倍增至3.5GW以上，預期電源產品營收將成長二至三倍，並不包含目前正在認證中的新料號。預期今年AI應用營收年增200%，2027年隨ASIC新客戶加入、機種增加與電源線束放量，預期AI應用營收再年增100%以上。

權證券商建議，若看好宏致後市表現，可用價外15%以內、有效天期逾150天的商品介入。（凱基證券提供）

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