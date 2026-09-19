全民權證／致茂 押價內外15%

量測設備與半導體測試大廠致茂（2360）受惠於AI晶片、高速運算（HPC）及ASIC測試需求強勁，近期營收表現亮眼。法人指出，隨著新一代AI GPU與系統級測試（SLT）設備專案持續放量，大客戶追單力道不減，帶動市場對其全年獲利高度期待。

法人表示，目前各大雲端服務供應商正積極布建自研ASIC及高階GPU，晶片運算功耗與複雜度大增，使致茂的量測與檢測設備需求維持高檔。在基本面強勢支撐下，致茂股價近期展現高檔強勢震盪格局，昨（18）日奔上漲停板、收2,290元。

權證發行商建議，若看好致茂後市波段行情，可選距到期日150天以上、價內外15％內的認購權證，兼顧資金運用彈性，並嚴守停損操作紀律。（群益金鼎證券提供）

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