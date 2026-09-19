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日月光、京元電 權證四檔夯
先進封裝後續業績成長空間廣被法人看好，多頭買盤伺機介入，權證發行商表示，可挑日月光投控（3711）及京元電子偏價外、槓桿略大的相關認購權證短線操作。
法人指出，全球先進封裝市場估從2024年起至2030年，年複合成長率達9.5%。封裝架構由傳統封裝朝2.5D／3D、CoWoS等先進封裝演進，帶動封裝與測試價值持續提升。隨AI晶片朝大型化、Chiplet及異質整合發展，先進封裝與測試的重要性將提升，台灣封測業將維持長期成長趨勢。
日月光投控8月營收822.5億元創單月新高，月增11.5%、年增45.7%；累積7、8月營收1,560億元。第4季消費性產品備貨將進入淡季、但預期AI需求維持強勁。
先進封裝為半導體突破算力瓶頸的關鍵，而AI基礎建設的硬體需求將使未來一至二年封測產能緊缺，長期營運展望正向。受惠CoWoS外溢需求，持續擴大LEAP先進封測布局，日月光投控2026年資本支出上修至105億美元。2027年LEAP具強勁動能，LEAP營收將較2026年翻倍，並有望上修毛利率預估區間。
京元電子2026至2027年產能展望樂觀，2026年資本支出達500億元，年增57.6%，其中50%用於廠務工程，如：新加坡廠、苗栗頭份P1/2廠、桃園楊梅P1廠，50%用於採購測試設備，且AI GPU、ASIC客戶購買機台占比提升至60%。苗栗頭份P1/2廠、桃園楊梅P1廠無塵室完工開始進機後量產，今年第4季至2027上半年可量產貢獻營收。
若看好日月光投控、京元電子，可買進價外20%至價內10%、有效天期四個月以上的權證靈活操作。
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