緯穎、奇鋐 權證瞄準長天期

台股高檔震盪，業績成長股成為市場多頭聚焦點重心，8月營收交出歷史單月新高的緯穎（6669）、奇鋐等個股受追捧，權證券商建議，可利用券商造市積極的長天期認購權證，參與相關個股走勢。

緯穎8月營收1,443.1億元，月增22%、年成長50.4%；今年上半年以通用型伺服器出貨為主，第3季通用型與ASIC比重各半，第4季起ASIC將超越通用型，也將有GPU伺服器出貨。

市場看好緯穎後市，主要因在ASIC部分，第3季AWS T3氣冷量產，預期水冷在第4季開始出貨，單價為氣冷三至四倍以上，營運動能加強，隨著2027年水冷比率上升，緯穎有望受惠。

在CSP愈來愈重視自家ASIC的發展背景下，緯穎是目前台廠ODM中，ASIC比重最多的公司，為主要受惠者。市場預估，今年營收為1.34兆元，上修全年每股純益（EPS）達339.4元。

奇鋐8月營收194.8億元，月增4.8%、年增54.3%，創歷史新高。隨Vera Rubin與ASIC產品出貨成長，市場預估第3季營收580.8億元，季增18.2%：因營收規模提升，產品組合較佳，毛利率與營業利益率可優於第2季。

受惠GPU水冷產品與ASIC氣冷產品出貨成長，奇鋐伺服器與網通領域2025年營收年增181.1% ，市場預估2026年伺服器與網通領域營收年增106%，為主要成長動能。