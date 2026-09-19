元大證：善用權證獲利

2026年全球股市可以用「多頭未變、波動加劇」來形容。受AI應用持續深化，從半導體、雲端運算到機器人、自動化產業，都是關注焦點。不過，元大證券提醒，利率政策調整、通膨變化及國際政經局勢等因素仍影響市場，讓波動大幅增加，帶來資金輪動速度加快等挑戰。

元大證券表示，今年投資不能只看方向，更要重視操作節奏與資金運用效率。面對快速輪動大波動大行情，以小博大的「權證」就非常適合來搭配操作，若選對連結標的且看對漲跌方向，將有機會提高投資效率及放大獲利空間。

在震盪加劇的市場環境下，權證提供投資人另一種參與行情的工具。主因權證具備高槓桿、省資金、省稅的優點，相較於直接買進股票，權證具有槓桿效果、多空操作方向、最大損失有限、適合短中期操作等四大優勢。

針對權證部門新策略方面，元大證券指出，市場行情瞬息萬變，除了持續堅持權證「造市波動率穩定」，以提供優良造市品質，同時也積極擴展產品布局與提供客戶服務。元大證券也掌握即時市場需求，發行多檔連結ETF的權證商品，讓投資人除直接持有ETF外，也能透過權證參與波段行情與產業趨勢，以滿足市場多元需求。

元大證券認為今年全球股市仍充滿投資機會，但也伴隨更高的不確定性。對於希望以較少資金參與市場行情的投資人而言，權證提供了另一種靈活的選擇。

然而，權證屬於高槓桿商品，價格除了受到標的股價影響外，也會受到剩餘天數、隱含波動率及時間價值流失等因素影響，因此建議投資人先了解商品特性，嚴守看錯要勇於停損與做好資金風險管理等紀律。