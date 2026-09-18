快訊

法院裁准了！辜仲諒能去名古屋亞運棒球賽9天「先繳5億保證金」

資安院驚爆內鬼！寫爬蟲撈內部資料逾20萬次 4高階專家遭起訴

台中100碗出爐！93家得碗 老字號、創新美食一次收錄

聽新聞
0:00 / 0:00

台新期推「台新達錢AI＋」 導入QuTorion量化交易平台降低交易門檻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

看準AI與量化交易加速融合的發展趨勢，台新證券旗下子公司台新期貨推出「台新達錢AI＋」，獨家導入AI量化交易平台QuTorion，以「起心動念，策略即成」為核心概念，讓投資人快速地從「想法」走向「策略」。

台新期貨表示，面對大量市場數據、價格資訊，AI的應用不僅是資訊整理，更能協助投資人釐清想法、建立規則並反覆驗證，讓投資決策從主觀判斷逐步走向更有紀律的策略管理。為協助投資人掌握AI與量化交易趨勢，台新期貨推出「台新達錢AI＋」，獨家導入AI量化交易平台QuTorion，以「起心動念，策略即成」為核心概念，讓投資人從一個交易想法出發，透過AI協助快速完成策略生成、回測與驗證，降低程式交易的技術門檻，加速從「想法」走向「策略」。

台新期貨指出，QuTorion的核心價值，在於讓投資人可以「把想法說出來」。過去投資人若要將交易邏輯轉化為程式策略，往往需要具備程式撰寫能力；現在透過QuTorion，只要以自然語言描述進出場條件、價格訊號或風險規則，即可由AI協助生成程式交易語法，並進行回測驗證，大幅降低程式交易門檻。

此外，QuTorion導入「7大核心＋陷阱檢查」機制，協助使用者檢視策略邏輯，透過「生成—回測—檢查—討論—優化」的循環，讓投資人更有效率地將交易想法轉化為具紀律性的策略。

台新期貨認為，AI的真正價值不只是提供更多資訊，而是協助投資人把資訊轉化為思考、把思考轉化為規則，再把規則交由數據反覆驗證。此次推出「台新達錢AI＋」並獨家導入QuTorion，正是希望讓更多投資人能以低技術門檻接觸策略交易，建立從交易想法到策略驗證的完整流程，讓AI成為投資人的策略開發夥伴，協助投資決策朝向更有紀律、更具系統性的方向發展。

台新 門檻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期交所期貨及選擇權結合AI智能交易與實戰演練課程即日開放報名

六檔受益人 雙位數跳增

安提國際推出AIE-KT78/68 旗艦邊緣AI系統 賦能協作與人形機器人

AI效應擴散 投信業推新ETF尋找潛力中小型及千金股

相關新聞

009826費用率比VT貴近10倍？小童精算「真實成本」：差距其實只剩約2倍

009826帳面總成本約0.5%至0.7%，較VT高近10倍；納入30%股息稅及交易成本後，實際差距約縮至2倍，便利性與低費率各有取捨。

25歲存30多張00919卻被笑「傻子才買」！同事全押0050 他不解：投想投的有錯嗎

25歲網友累積30多張00919，因投資理念遭同事嘲笑並疏遠；網友認為0050與00919策略不同，投資應依個人目標選擇。

0050還不夠分散！配009826把台灣延伸到全球 一次布局近40國、上千檔企業

009826在台推出，投資人可用台幣布局近40國、上千檔企業，搭配0050分散單一市場與產業集中風險。

00891搭上ASIC爆發潮！創意衝7150元再創新高 AI下一波看先進封裝、測試

創意盤中一度攀抵漲停價7,150元再創新高，AI需求由GPU擴至ASIC，帶動台灣晶片設計、先進封裝與測試供應鏈受矚目。

睽違三年突襲升息1碼！聯準會終結降息預期 美債投資人急著逃跑恐踩雷

從2022年聯準會升息後，市場氣氛期待著降息，但聯準會在9月16日的FOMC反而宣布升息1碼，利率升到3.75%-4%，是三年來再次轉向升息。 很多人的第一時間會回想到2022年股債雙殺，但如果你只看到「升息」兩個字就急著停損或加碼，很可能做出你事後會後悔的決定，因為這次跟2022年的機制並不一樣。 甚至對於聯準會因為前幾年剛向轉降息，就貿然投入債券的投資人來說，美債部位反而是讓他們被AI行情軋空手的一根稻草。 本文不會預測接下來漲或跌，而是從最基礎的地方幫你重新理解：美債到底有幾種、殖利率這個數字該怎麼讀、升息對不同天期的債券各有什麼影響。 當你下次再看到「殖利率創新高」的新聞時，你能自己判斷這對你手上的部位意味著什麼，而不是被新聞標題牽著走。 不過在那之前，要先解決一個更根本的問題：你想像的美債，到底是什麼債？

0050為何老要被一些新標的打敗？ 始終被當比較標準…已成台股「度量衡」

0050屢被主動基金、主題ETF與選股策略拿來比較，凸顯其台股長期投資標準地位；市值機制可自動汰弱留強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。