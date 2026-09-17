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台指期夜盤強攻47K大關 法人提醒後市關鍵

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台指期夜盤強攻47K大關 法人提醒後市關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
升息干擾難撼AI長線需求，台指期夜盤17日以46,594點開高，盤中走勢持續高檔震盪。聯合報系資料照
升息干擾難撼AI長線需求，台指期夜盤17日以46,594點開高，盤中走勢持續高檔震盪。聯合報系資料照

升息干擾難撼AI長線需求，台指期夜盤17日以46,594點開高，盤中走勢持續高檔震盪。截至傍晚9點左右，台指期夜盤報47,058點、漲599點、漲幅1.2%。剛開盤多方率先攻擊，隨後一路震盪向上、最高達47,077點，上衝突破47K大關，持續於47,000點附近震盪。

綜合永豐、台新期貨表示，日盤在光通題材帶動下強勢收紅，成交量雖未明顯放大，但漲多跌少的格局顯示市場信心逐漸回穩，一改先前連日重挫的疲弱氣氛。後續可留意光通族群類股輪動是否能延續熱度，並觀察46,000點關卡得失，作為判斷這波反彈力道能否延續的重要觀察指標。

另外，短線先以反彈遇壓看待，尚不足以確認整理結束。若大型權值股同步回穩、櫃買市場止跌，反彈延續條件才較為完整；若指數再度衝高回落，且權值股分歧情況未改善，追價動能仍待觀察。反之，若失守昨日低點及5日線附近支撐，則須留意回檔風險。

另根據玉山投信提供的歷史數據指出，升息並不等同於股市多頭告終，多數情況反而更能反映經濟與企業獲利具有韌性。觀察過去1994年至2022年期間6次FOMC升息周期股市表現，對比1997年的一碼的預防性升息，對S&P 500股市後三個月報酬率有25.12%反彈、升息後一年上漲45.52%；同樣觀察台股加權指數表現，升息後6個月、1年也分別上漲8.8%、13.58%。

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF 擬任經理人郭明玉補充，聯準會升息及華許對利率政策態度轉趨明朗，台股在AI浪潮席捲全球之下已連續三年繳出亮眼成績，不僅出口連續34個月呈現正成長，追平歷史最長紀錄，看好全年經濟成長率突破10%，上市公司(不含金融保險業)今年1至8月累計營收亦較去年同期成長37%，電子業更是高達46%，全年獲利有望再創歷史新高。

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