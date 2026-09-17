全民權證／欣銓 選價內外10%

台股昨（17）日量增價揚，連二日收紅，聯電（2303）、世界等晶圓代工股表現相對強勢，躍居盤面亮點，預料後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

2026-09-17 23:37