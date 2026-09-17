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全民權證／欣銓 選價內外10%
欣銓（3264）昨（17）日受到外資按讚力挺的利多激勵，股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，終場大漲21.5元、收244.5元，攀本波反彈收盤高峰，漲幅9.6%，表現相當強勢亮眼。
大和資本指出，欣銓將從傳統車用、工業IC測試商，轉型為AI、HPC晶圓測試龍頭之一。受惠於2025~2028年營收年複合成長率（CAGR）高達35%，毛利率預計在2028年將擴增至45%，獲利前景相當看好。此外，欣銓也構建了搭配台積電COUPE平台的光電測試流程，搶先建立CPO護城河，因此建議「買進」、目標價上看340元。
權證發行商建議，看好欣銓後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日逾八個月的相關認購權證進行布局。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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