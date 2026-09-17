全民權證／南亞 鎖定逾150天

南亞（1303）電子材料營收比重攀升，第3季營運可望優於預期，第4季更上一層樓，法人預期，受惠漲價效應，加上南亞科、南電等業外收益挹注，後市展望正向。

法人指出，人工智慧（AI）需求強勁，帶動玻纖布、銅箔、銅箔基板及ABF載板等電子材料出貨動能增溫，南亞8月電子材料營收占比已攀升至59.8%，未來持續透過高階產品認證、稼動率提升及垂直整合，優化產品組合。南亞部分銅箔基板及基材自9月起調漲20%，反映上游銅箔、玻纖布及樹脂成本上升及，法人看好AI對高階材料需求與產品升級趨勢，將持續挹注電子材料業務動能。

權證發行商建議，可買進價內外5%以內、距離到期日150天以上認購權證，參與短多行情。（中國信託證券提供）

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