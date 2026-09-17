全民權證／川湖 兩檔閃金光

受惠於全球AI伺服器需求持續強勁，伺服器導軌大廠川湖（2059）展現亮眼基本面，獲利與營收動能一路延續。法人指出，在高階伺服器滑軌市占優勢穩固、毛利率維持高檔下，中長期產業前景備受肯定，激勵股價屢創歷史新高。

川湖的核心優勢已從單一的AI繪圖晶片（GPU）伺服器，順利擴展至中央處理器（CPU）、資料處理單元、交換器與客製化晶片（ASIC）等多元平台，呈現全方位的成長態勢。法人表示，川湖憑藉深厚的專利護城河與高度的客製化能力，營運表現將隨整體基礎建設浪潮加速。

權證發行商建議，看好川湖後市的投資人，可挑選價內外10％內、到期日在150天以上的認購權證進行布局，藉此放大資金運用效率。（國泰證券提供）

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