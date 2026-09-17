聽新聞
0:00 / 0:00

中砂、沛亨 押長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

受惠於全球人工智慧（AI）與半導體先進製程的強勁需求，台股盤面昨（17）日多方氣勢如虹。其中，半導體材料暨再生晶圓大廠中砂（1560）與光通訊及電源管理廠沛亨盤中同步強勢亮燈漲停，成為盤面上備受矚目的焦點。

中砂受惠於主力晶圓代工大客在N3、N2等先進製程與海外擴廠的龐大需求，帶動其鑽石碟（DBU）與再生晶圓（SBU）業務呈現供不應求的熱絡景況。法人分析，隨著2奈米先進製程市占率持續攀升，加上產品組合優化，中砂今年營運與獲利動能持續看俏，昨日股價更寫下掛牌以來新高的815元。

法人指出，中砂的產能擴充計畫達2027年，在技術門檻墊高、高階產品比重續揚下，其營運正由成長初期正式邁入加速期。

另一方面，沛亨則受惠於AI資料中心對於高速傳輸、光纖及電源管理的強勁需求，推升營收表現連創佳績，單月營收年增率維持雙位數的高速成長。隨著光通訊題材持續發酵，沛亨股價在買盤急拉下，昨日一度強勢攻頂，終場並維持半根停板的漲幅。

法人表示，受惠市場關鍵原材料短缺，沛亨提前策略性備料奏效，不僅產能利用率滿載，訂單能見度更直達年底甚至延伸至隔年初，展現強悍的接單續航力。

權證發行商建議，看好中砂、沛亨短線續航力的投資人，可透過相關的認購權證進行布局，以小搏大參與行情，可挑選距到期日150天以上、價內外10％以內的認購權證，善用槓桿效果放大資金效益。

中砂 晶圓 先進製程

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中砂盤中攻漲停！法人看好 DBU、SBU 供不應求

中砂展望佳 盤中亮燈漲停

祥碩、創新服務 權證四檔亮

日月光、力積電 認購靚

相關新聞

台指期夜盤強攻47K大關 法人提醒後市關鍵

升息干擾難撼AI長線需求，台指期夜盤17日以46,594點開高，盤中走勢持續高檔震盪。截至傍晚9點左右，台指期夜盤報47,058點、漲599點、漲幅1.2%。剛開盤多方率先攻擊，隨後一路震盪向上、最高達47,077點，上衝突破47K大關，持續於47,000點附近震盪。

聯電、世界 四檔搶鏡

台股昨（17）日量增價揚，連二日收紅，聯電（2303）、世界等晶圓代工股表現相對強勢，躍居盤面亮點，預料後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

中砂、沛亨 押長天期

受惠於全球人工智慧（AI）與半導體先進製程的強勁需求，台股盤面昨（17）日多方氣勢如虹。其中，半導體材料暨再生晶圓大廠中砂（1560）與光通訊及電源管理廠沛亨盤中同步強勢亮燈漲停，成為盤面上備受矚目的焦點。

全民權證／川湖 兩檔閃金光

受惠於全球AI伺服器需求持續強勁，伺服器導軌大廠川湖（2059）展現亮眼基本面，獲利與營收動能一路延續。法人指出，在高階伺服器滑軌市占優勢穩固、毛利率維持高檔下，中長期產業前景備受肯定，激勵股價屢創歷史新高。

全民權證／欣銓 選價內外10%

欣銓（3264）昨（17）日受到外資按讚力挺的利多激勵，股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，終場大漲21.5元、收244.5元，攀本波反彈收盤高峰，漲幅9.6%，表現相當強勢亮眼。

全民權證／南亞 鎖定逾150天

南亞（1303）電子材料營收比重攀升，第3季營運可望優於預期，第4季更上一層樓，法人預期，受惠漲價效應，加上南亞科、南電等業外收益挹注，後市展望正向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。