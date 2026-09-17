中砂、沛亨 押長天期

受惠於全球人工智慧（AI）與半導體先進製程的強勁需求，台股盤面昨（17）日多方氣勢如虹。其中，半導體材料暨再生晶圓大廠中砂（1560）與光通訊及電源管理廠沛亨盤中同步強勢亮燈漲停，成為盤面上備受矚目的焦點。

中砂受惠於主力晶圓代工大客在N3、N2等先進製程與海外擴廠的龐大需求，帶動其鑽石碟（DBU）與再生晶圓（SBU）業務呈現供不應求的熱絡景況。法人分析，隨著2奈米先進製程市占率持續攀升，加上產品組合優化，中砂今年營運與獲利動能持續看俏，昨日股價更寫下掛牌以來新高的815元。

法人指出，中砂的產能擴充計畫達2027年，在技術門檻墊高、高階產品比重續揚下，其營運正由成長初期正式邁入加速期。

另一方面，沛亨則受惠於AI資料中心對於高速傳輸、光纖及電源管理的強勁需求，推升營收表現連創佳績，單月營收年增率維持雙位數的高速成長。隨著光通訊題材持續發酵，沛亨股價在買盤急拉下，昨日一度強勢攻頂，終場並維持半根停板的漲幅。

法人表示，受惠市場關鍵原材料短缺，沛亨提前策略性備料奏效，不僅產能利用率滿載，訂單能見度更直達年底甚至延伸至隔年初，展現強悍的接單續航力。

權證發行商建議，看好中砂、沛亨短線續航力的投資人，可透過相關的認購權證進行布局，以小搏大參與行情，可挑選距到期日150天以上、價內外10％以內的認購權證，善用槓桿效果放大資金效益。