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聯電、世界 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（17）日量增價揚，連二日收紅，聯電（2303）、世界等晶圓代工股表現相對強勢，躍居盤面亮點，預料後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

以產業趨勢來看，法人分析，人工智慧（AI）擴大晶圓代工成熟製程產品需求，包括電源管理IC、類比元件、網路與連接晶片、控制器、感測器、介面IC及其他混合訊號元件等，為聯電、世界等帶來次級結構性利多。

雖然手機、個人電腦等消費性電子終端需求偏弱，且庫存天數有微幅上升跡象，但AI基礎建設需求帶動整體市場復甦，並外溢至記憶體、網通及電源管理領域，聯電預期2026年整體晶圓出貨量仍將成長，尤其22、28奈米及8吋市占率持續提升。

法人指出，聯電切入先進封裝、矽光子等領域，及與英特爾合作的12奈米陸續取得進展，為2027年後中長期成長奠定基礎，預估三年內AI相關營收可望由2026年近3億美元大幅擴增至10億美元以上。

受限產能瓶頸，法人預期，世界第3季晶圓出貨量及產品單價僅季增低個位數百分比，產能利用率提升至90%以上，第4季持續走揚，訂單能見度維持四個月，法人看好2027年漲價幅度將不低於2026年水準。

隨AI持續驅動電源相關產品需求，法人評估，世界2026年下半年AI營收占比將續增至雙位數水準，2027年無論占比及增速都將優於今年表現，主因包括VSMC P1預期導入Interposer及公司自身市占同步提升。

權證發行商指出，投資人可買進價外5%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。

聯電 晶圓代工 權證

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