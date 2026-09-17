台指期 外資加碼空單

聯準會如市場預期升息1碼，股期雙市昨（17）日同步走升，集中市場加權指數漲439點，收46,288點；台指期則漲385點至46,445點，正價差達157點。法人表示，目前指數盤中回補前方跳空缺口，惟47,000點及10日均線仍形成壓力，短線預期維持月線之上震盪整理。

隨著聯準會利率決策落地、不確定因素消散後，台指期買盤湧入，昨日跳空開高，盤中一度突破47,000點，惟隨後賣壓出籠，漲幅逐步收斂，終場指數上漲385點，以十字K棒留下長上影線作收。期貨分析師提醒，台指期近期可能維持震盪格局，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管資金水位。

籌碼面部分，三大法人買超214.77億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,855口至5,335口，其中外資淨空單增加2,323口至78,674口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加486口至6,409口。

永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在47,000點，賣權最大OI落在40,000點；9月F3買權最大OI落在48,200點，賣權最大OI落在46,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.84下降至0.77。VIX指數下降0.39至24.06。外資台指期買權淨金額-1.08億元；賣權淨金額0.33億元。

綜合台新、永豐期貨表示，昨日在光通題材帶動下強勢收紅，成交量雖未明顯放大，但漲多跌少的格局顯示市場信心逐漸回穩，一改先前連日重挫的疲弱氣氛。後續可留意光通族群類股輪動是否能延續熱度，並觀察46,000點關卡得失，作為判斷這波反彈力道能否延續的重要觀察指標。

另外，短線先以反彈遇壓看待，尚不足以確認整理結束。若大型權值股同步回穩、櫃買市場止跌，反彈延續條件才較為完整；若指數再度衝高回落，且權值股分歧情況未改善，追價動能仍待觀察。反之，若失守昨日低點及5日線附近支撐，則須留意回檔風險。