聯準會（Fed）如市場預期升息1碼，並暗示年底前仍有再次升息的可能，資金持續流向AI基礎建設相關族群，帶動台指期收紅，可利用指數期貨伺機操作。

台股昨（17）日在聯準會（Fed）升息利空鈍化下震盪走高。技術面來看，加權指數日K線收出帶長上影線的紅K棒，顯示47,000點以上追價意願略有降溫，但盤中始終守穩46,400點整數關卡，且收盤站回5日及20日均線，多方防守態度仍相當積極，高檔換手格局尚屬健康。

台積電（2330）盤中一度大漲65元至2,445元，終場漲45元至2,425元。類股方面，半導體類股上漲1.5%，金融類股上漲0.43%，傳產族群以塑膠類股漲4.8%最強勢。

法人分析，此次Fed升息屬於漸進式調整，反映通膨壓力尚未完全消退，但經濟數據也未強勁到需要大幅緊縮。在就業市場存在結構性疲軟，且政策需兼顧經濟與市場穩定下，市場預期Fed於12月及2027年第1季仍有機會各升息1碼。

後市觀察重點在於美債殖利率與油價走勢。若10年期美債殖利率不再創高，台股有機會透過反彈消化升息利空；但若要進一步轉為中期多頭格局，仍需成交量放大、法人資金回補，以及油價回落與10年期美債殖利率重返5%以下。（凱基期貨提供）

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