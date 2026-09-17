期貨商論壇／原油期 謹慎追價
近期油價受中東供應中斷疑慮推升，但隨沙烏地阿拉伯增加經阿曼外海轉運原油的消息傳出，漲勢出現回吐，盤面轉為高檔震盪。由於近期行情易受談判進度、航運恢復與中東局勢反覆牽動，原油期貨操作不宜過度追價，較適合以區間應對並落實風險控管。
法人分析，這波回落反映市場開始評估替代出口能否緩解缺口，但運輸尚未全面恢復，暫不宜直接判定供應風險已解除。聯準會最新升息1碼，雖符合市場預期，點狀圖仍暗示年內可能再升息；美元走強、美股承壓，也讓油市追價多了一層壓力。供應疑慮稍緩，距離運輸全面恢復仍有落差，且轉運增加能填補多少缺口，將牽動油價風險溢價。若高油價持續侵蝕美國消費能力，再加上融資成本提高，需求能否承受，是另一觀察重點。
後續若轉運與裝船逐步改善，供應緊張預期便有降溫空間，反彈能否延續將面臨考驗；若能源設施再遭攻擊，出口恢復受阻，油價仍可能重拾漲勢。操作應避免追逐單日急漲急跌，已有多單宜留意利多出現後價格是否仍有反應，空方則須防範突發供應中斷帶來的急彈，先控制部位。
投資人可留意布蘭特原油期貨（BRF），BRF採新台幣計價，契約規模為200桶。（台新期貨提供）
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