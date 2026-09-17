全民權證／信驊 兩檔紅不讓

台股股王信驊（5274）近期受惠於一般伺服器與AI伺服器需求雙引擎點火，營運表現強強滾。外資最新出具的報告指出，看好其遠端管理晶片（BMC）出貨量與平均售價（ASP）持續攀升，不僅將其目標價大幅調升至26,660元，更定調公司將迎來新一波超級循環。

法人指出，面對信驊一張要1,800萬元的高股價與龐大的後市爆發力，許多資金有限的小資族或看好短線攻勢的投資人，可以將目光轉向權證市場，提高資金運用效率。

權證發行商建議，看好信驊後市可透過挑選到期日120天以上、價內外5％內的認購權證靈活操作，這類商品與現股價格連動大，投資人能以較低的資金成本參與股王的高價行情，在行情波動中靈活放大操作效益。（凱基證券提供）

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