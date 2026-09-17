全民權證／臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）第2季雖面臨上游原物料持續漲價壓力，但伺服器、光模塊與IC載板營收占比提升，帶動產品組合改善，每股純益（EPS）達2.19元，符合市場預期。

展望後市，臻鼎-KY營運成長重心持續由手機、PC等消費性電子，轉向AI伺服器、光模塊、IC載板與邊緣AI等高階應用，並透過逾800億元資本支出加速全球高階產能布局。三大高階應用營收占比可望由2025年的11.7%提升至2027年的38.3%，並朝2030年45%至50%的長期目標邁進，市場預估今、明年每股純益分別為11.8元及22.9元，獲利年增92.2%、94.7%。

權證發行商建議，看好臻鼎-KY後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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