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全民權證／強茂 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

強茂（2481）隨人工智慧（AI）晶片功耗大幅提升，帶動功率半導體產能排擠效應，加上地緣政治加速供應鏈去中化，法人預期，市況轉佳及產品漲價將有利於毛利率及獲利上揚。

法人指出，強茂2026年上半年AI營收占比提升至約11%，主要受惠POWER MOSFET獲雲端服務供應商（CSP）客戶採用，加上小訊號及TVS等產品放量出貨給AI伺服器客戶，及CSP客戶產品量產，預估今年AI相關功率元件營收翻倍成長。除原有CSP客戶COMPUTE TRAY出貨續增外，氣冷及水冷相關功率元件也放量，法人預期強茂2027年AI產品成長70%至80%。

權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日150天以上認購權證操作，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

強茂 法人 晶片

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