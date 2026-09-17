群聯、世芯 權證優選長天期

台股今年來千元俱樂部成員持續增加，雖一般散戶對高價股，多望盤興嘆，但權證券商建議，可利用權證參與群聯（8299）、世芯-KY等千元股走勢，選擇條件包括券商積極造市、價內外合理、存續天期長等。

群聯第2季隨企業級模組及Embedded ODM模組出貨量大幅成長，控制晶片出貨顆數也呈現增長，加上價格上漲，使得整體營收表現強於預期。毛利率提升至65.3%，單季每股純益（EPS）118.57元，優於市場預期。

群聯積極發展AI系統模組，今年在市占率拓展上大有斬獲，以第2季產品組合來看，AI系統模組營收較上季持續大增68%，比重維持前季的38%，其中企業級SSD為大宗、占比30%，另外Controller（控制器）出貨顆數也增加。

展望下半年，群聯第2季庫存持續由上季的721.9億元提升至917.9億元，8億美元ECB也全數用來購買NAND晶片。儘管預期下半年NAND漲幅收斂，但群聯AI系統模組及design-in專案出貨有助於產品組合優化，受終端影響相對小，在出貨動能的能見度仍較高下，市場預估今年EPS將上看401元。

世芯-KY 7、8月營收連續創歷史新高，主要是北美CSP客戶新產品確實開始放量，且車用晶片出貨持續暢旺，市場推估9月營收將會持續攀升，市場預估第3季營收284.5億元，季成長270%、年成長333.1%，稅後純益33億元，季成長105.6%、年成長155.2%，EPS為39.2元。

世芯營收自7月開始跳升，市場預期往後將呈現季季高的狀況，預估全年營收737.7億元、年成長138.6%，稅後純益103.7億元，年成長85.2%，EPS上看120.3元。