快訊

一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

祥碩、創新服務 權證四檔亮

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股近期在高價千金股與半導體相關族群的帶動下話題不斷，高速傳輸介面IC設計大廠祥碩（5269）、半導體自動化設備新星創新服務，雙雙在基本面業績與產業轉型中交出亮眼成績單，成為法人與市場資金聚焦的核心焦點。

祥碩受惠於PC換機周期延續、高階周邊控制晶片需求升溫，加上技術服務升級奏效，法人看好其今年營收與獲利動能同步向上，激勵股價在千元大關之上展現強韌續航力，股價昨（16）日大漲逾百元，站回所有均線之上。

展望第3季，隨祥碩自有品牌推出新品PCIe Gen4 12 lane及24 lane，市場預估產品每升級一個世代，ASP約可提高五成至一倍。

創新服務則憑藉著先進製程與自動化設備的獨特核心技術，單月營收繳出強勁成長佳績，推升其股價強勢攻高、站穩高價悍將之列，股價昨日大漲站回2,000元大關與所有均線上。

法人表示，隨AI晶片腳位數與測試難度快速提高，探針卡需求明顯增加，自動化程度也同步提升，創新服務近年成功切入MEMS探針卡整線設備市場，成為推升營運快速成長的重要引擎。

權證發行商建議，面對這兩檔動輒千元以上的高價指標股，一般投資人若想參與其短中線行情，往往面臨單張現股交割門檻較高的壓力，若看好祥碩、創新服務的產業後市，可以轉向具備槓桿特性的認購權證市場，透過權證「以小搏大」的特質，投資人能以較低的小額資金成本來聯動現股漲跌幅。在基本面與營運爆發力撐腰下，可挑選到期日150天以上、價內外15％內的認購權證參與行情。

祥碩 半導體 控制晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日月光、力積電 認購靚

中美晶、嘉晶 四檔威風

玉山金吸金 權證兩檔有看頭

國巨、華新科 認購亮眼

相關新聞

祥碩、創新服務 權證四檔亮

台股近期在高價千金股與半導體相關族群的帶動下話題不斷，高速傳輸介面IC設計大廠祥碩（5269）、半導體自動化設備新星創新服務，雙雙在基本面業績與產業轉型中交出亮眼成績單，成為法人與市場資金聚焦的核心焦點。

群聯、世芯 權證優選長天期

台股今年來千元俱樂部成員持續增加，雖一般散戶對高價股，多望盤興嘆，但權證券商建議，可利用權證參與群聯（8299）、世芯-KY等千元股走勢，選擇條件包括券商積極造市、價內外合理、存續天期長等。

全民權證／信驊 兩檔紅不讓

台股股王信驊（5274）近期受惠於一般伺服器與AI伺服器需求雙引擎點火，營運表現強強滾。外資最新出具的報告指出，看好其遠端管理晶片（BMC）出貨量與平均售價（ASP）持續攀升，不僅將其目標價大幅調升至26,660元，更定調公司將迎來新一波超級循環。

全民權證／臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）第2季雖面臨上游原物料持續漲價壓力，但伺服器、光模塊與IC載板營收占比提升，帶動產品組合改善，每股純益（EPS）達2.19元，符合市場預期。

全民權證／強茂 瞄準逾150天

強茂（2481）隨人工智慧（AI）晶片功耗大幅提升，帶動功率半導體產能排擠效應，加上地緣政治加速供應鏈去中化，法人預期，市況轉佳及產品漲價將有利於毛利率及獲利上揚。

最牛一輪／德微鍍金 統一64沾光

德微（3675）受惠AI基礎建設朝高功率、高效率的原生多相電源架構發展，對功率轉換、電源管理及保護元件的效率與規格要求同步提升。8月自結合併營收達3億元，年增31.51%；前八月合併營收20.76億元，年增20.67%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。