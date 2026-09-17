祥碩、創新服務 權證四檔亮

台股近期在高價千金股與半導體相關族群的帶動下話題不斷，高速傳輸介面IC設計大廠祥碩（5269）、半導體自動化設備新星創新服務，雙雙在基本面業績與產業轉型中交出亮眼成績單，成為法人與市場資金聚焦的核心焦點。

祥碩受惠於PC換機周期延續、高階周邊控制晶片需求升溫，加上技術服務升級奏效，法人看好其今年營收與獲利動能同步向上，激勵股價在千元大關之上展現強韌續航力，股價昨（16）日大漲逾百元，站回所有均線之上。

展望第3季，隨祥碩自有品牌推出新品PCIe Gen4 12 lane及24 lane，市場預估產品每升級一個世代，ASP約可提高五成至一倍。

創新服務則憑藉著先進製程與自動化設備的獨特核心技術，單月營收繳出強勁成長佳績，推升其股價強勢攻高、站穩高價悍將之列，股價昨日大漲站回2,000元大關與所有均線上。

法人表示，隨AI晶片腳位數與測試難度快速提高，探針卡需求明顯增加，自動化程度也同步提升，創新服務近年成功切入MEMS探針卡整線設備市場，成為推升營運快速成長的重要引擎。

權證發行商建議，面對這兩檔動輒千元以上的高價指標股，一般投資人若想參與其短中線行情，往往面臨單張現股交割門檻較高的壓力，若看好祥碩、創新服務的產業後市，可以轉向具備槓桿特性的認購權證市場，透過權證「以小搏大」的特質，投資人能以較低的小額資金成本來聯動現股漲跌幅。在基本面與營運爆發力撐腰下，可挑選到期日150天以上、價內外15％內的認購權證參與行情。