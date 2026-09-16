富喬大股東安聯台灣科技證券投資信託基金大買6,843張 持股增至7.8%

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）營運穩健吸引資金買盤，公告數據顯示，股東之一的安聯台灣科技證券投資信託基金近期大買6,843張，持股增至7.80%。

富喬代公告「安聯台灣科技證券投資信託基金」申報取得公司股票變動達1%。安聯台灣科技證券投資信託基金前一次公告持股總額及占公司已發行股份總額百分比：40,206,000股，占公司已發行股份總額百分比：6.87%。本次公告時持股總額：47,950,880股，占公司已發行股份總額百分比：7.80%。

公告指出，於115年9月15日起至115年9月15日止，經由除權方式取得901,880股(基準日)於115年9月15日起至115年9月15日止，經由集中交易市場買進方式取得6,843,000股，自有資金5,490,375,760元。公司代非公開發行公司之取得人申報，由取得人於 115年9月15日提供相關內容。