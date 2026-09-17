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一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

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期貨商論壇／日圓期 避險操作

經濟日報／ 記者周克威整理

美元兌日圓近期低檔反彈，聯準會日銀決策都尚未公布，市場除等待升息是否落實，也將檢視會後指引與原先期待的落差。目前美元走勢宜先視為低檔反彈格局，日圓先前的升值趨勢是否改變，仍須觀察政策公布後的市場反應，單憑會前行情尚不足以確認方向已翻轉。

油價上漲加深通膨疑慮，若能源成本持續向商品與服務價格傳導，可能拉長市場對美國維持緊縮政策的預期，進而支撐美債殖利率與美元資產吸引力。美元能否延續反彈，仍取決美日利差預期是否進一步朝有利美元的方向發展，油價對日本進口成本造成壓力，若物價升高，卻未能促使市場上修日銀緊縮步調，日圓便可能持續承壓。

日銀政策利多可能已部分反映，即使後續按預期升息，也未必能帶來新一波日圓買盤，若日銀對後續政策態度更積極，聯準會又對進一步緊縮有所保留，則有助美日利差收斂預期升溫，讓日圓重獲支撐。

投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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