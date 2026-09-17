期貨商論壇／台指期 盯兩指標

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際金融市場再度面臨利率壓力，美國長天期公債殖利率持續攀升，來到近20年高檔，主要受國際原油價格走揚影響，市場擔憂能源成本上升可能使通膨壓力重新升溫。

近期原油價格持續走強，不僅增加企業生產與運輸成本，也使市場重新評估美國通膨降溫的速度。若能源價格漲勢延續，可能使聯準會在貨幣政策上維持更為審慎甚至偏鷹的態度，美債殖利率明顯走升。由於長期利率攀高將提高企業資金成本，並降低高本益比成長股的評價空間，科技類股面臨較大的估值調整壓力。

另一方面，市場焦點轉向聯準會利率決策會議。市場普遍預期聯準會可能升息，因此真正影響市場的關鍵，除利率決策外，更在會後聲明以及聯準會對後續通膨、經濟與利率路徑的看法。若政策訊號持續偏鷹，市場可能進一步上修終端利率預期，帶動美債殖利率維持高檔，進而壓抑全球風險性資產表現。

台股基本面仍有半導體與人工智慧題材支撐，但短線必須面對美債殖利率攀升與聯準會政策不確定性的雙重壓力。在利率方向進一步明朗之前，預期台指期仍以高檔震盪為主，投資人宜密切留意美債殖利率及外資期貨部位變化，作為後續行情的重要觀察指標。（富邦期貨提供）

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