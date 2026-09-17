快訊

一如市場預期… Fed全票通過升息1碼 暗示年底前再升息

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／台指期 盯兩指標

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，國際金融市場再度面臨利率壓力，美國長天期公債殖利率持續攀升，來到近20年高檔，主要受國際原油價格走揚影響，市場擔憂能源成本上升可能使通膨壓力重新升溫。

近期原油價格持續走強，不僅增加企業生產與運輸成本，也使市場重新評估美國通膨降溫的速度。若能源價格漲勢延續，可能使聯準會在貨幣政策上維持更為審慎甚至偏鷹的態度，美債殖利率明顯走升。由於長期利率攀高將提高企業資金成本，並降低高本益比成長股的評價空間，科技類股面臨較大的估值調整壓力。

另一方面，市場焦點轉向聯準會利率決策會議。市場普遍預期聯準會可能升息，因此真正影響市場的關鍵，除利率決策外，更在會後聲明以及聯準會對後續通膨、經濟與利率路徑的看法。若政策訊號持續偏鷹，市場可能進一步上修終端利率預期，帶動美債殖利率維持高檔，進而壓抑全球風險性資產表現。

台股基本面仍有半導體與人工智慧題材支撐，但短線必須面對美債殖利率攀升與聯準會政策不確定性的雙重壓力。在利率方向進一步明朗之前，預期台指期仍以高檔震盪為主，投資人宜密切留意美債殖利率及外資期貨部位變化，作為後續行情的重要觀察指標。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

台指期 原油價格 殖利率

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 避險優選

期貨商論壇／匯率期 雙向避險

全球市場觀測站／科技股Q4有望重返主流

就市論勢／半導體族群 逢回布局

相關新聞

祥碩、創新服務 權證四檔亮

台股近期在高價千金股與半導體相關族群的帶動下話題不斷，高速傳輸介面IC設計大廠祥碩（5269）、半導體自動化設備新星創新服務，雙雙在基本面業績與產業轉型中交出亮眼成績單，成為法人與市場資金聚焦的核心焦點。

群聯、世芯 權證優選長天期

台股今年來千元俱樂部成員持續增加，雖一般散戶對高價股，多望盤興嘆，但權證券商建議，可利用權證參與群聯（8299）、世芯-KY等千元股走勢，選擇條件包括券商積極造市、價內外合理、存續天期長等。

全民權證／信驊 兩檔紅不讓

台股股王信驊（5274）近期受惠於一般伺服器與AI伺服器需求雙引擎點火，營運表現強強滾。外資最新出具的報告指出，看好其遠端管理晶片（BMC）出貨量與平均售價（ASP）持續攀升，不僅將其目標價大幅調升至26,660元，更定調公司將迎來新一波超級循環。

全民權證／臻鼎 挑價內外5%

臻鼎-KY（4958）第2季雖面臨上游原物料持續漲價壓力，但伺服器、光模塊與IC載板營收占比提升，帶動產品組合改善，每股純益（EPS）達2.19元，符合市場預期。

全民權證／強茂 瞄準逾150天

強茂（2481）隨人工智慧（AI）晶片功耗大幅提升，帶動功率半導體產能排擠效應，加上地緣政治加速供應鏈去中化，法人預期，市況轉佳及產品漲價將有利於毛利率及獲利上揚。

最牛一輪／德微鍍金 統一64沾光

德微（3675）受惠AI基礎建設朝高功率、高效率的原生多相電源架構發展，對功率轉換、電源管理及保護元件的效率與規格要求同步提升。8月自結合併營收達3億元，年增31.51%；前八月合併營收20.76億元，年增20.67%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。