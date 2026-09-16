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期交所期貨及選擇權結合AI智能交易與實戰演練課程即日開放報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助交易人建構完善的期貨選擇權交易觀念，並因應金融科技發展趨勢，台灣期貨交易所持續推出一系列課程。課程涵蓋「基礎課程」與「進階課程」，採實體開課及同時線上直播，提供交易人多元便利的學習管道。

每月期交所邀請業界講師講授「基礎課程」，從最基本的期貨與選擇權學習養成出發，並配合講師專長，設計不同的主題內容，最新一季課程，即將於10月至12月登場，這次課程特色，除保留原本既有的期貨與選擇權基礎介紹與風險管理教學外，更加入自動化交易應用、極端行情下之部位停損策略、VIX波動率指標與期權交易SOP建立等實務操作課程，全方位協助交易人掌握交易策略與風險控管，完整課綱及開課日期詳見期交所官網公告。

「進階課程」則隨著程式交易與人工智慧應用的普及，這次將主題聚焦於「AI智能交易於期貨市場之策略應用」，課程將於9月22日及24日舉辦，規劃從「大數據蒐集與AI情緒分析」出發，引導學員運用Python與LLM API自動抓取財經資訊並評估市場情緒；接著進一步進入「MultiCharts策略建置與跨系統串接」，藉由AI將主觀交易邏輯轉化為程式語法，將數據即時匯入作為風控濾網；最後透過「API串接與雲端下單防護」，協助學員完成API下單串接，並建立雲端部位對齊防錯與斷線通報機制，全面打造結合AI與自動化交易的實戰教學。

這次課程不僅提供實體與線上直播雙軌學習，課後更搭配期交所影音知識網與虛擬交易所等數位工具，提供完整的自學與進階學習資源，協助交易人從初學到熟練，建立屬於自己的交易優勢。所有課程均採網路報名。

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