9月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲337.41點，收45848.90點。9月電子期收2882.60點，上漲3.95點，逆價差5.5點；9月金融期收3619.60點，上漲38.20點，逆價差16.57點。

9月電子期以2882.60點作收，上漲3.95點，成交36口。10月電子期以2907.40點作收，上漲11.35點，成交86口。

電子現貨以2888.10點作收，上漲19.83點；9月電子期貨與現貨相較，逆價差5.5點。

9月金融期以3619.60點作收，上漲38.20點，成交98口。10月金融期以3640點作收，上漲42.60點，成交249口。

金融現貨以3636.17點作收，上漲51.30點；9月金融期貨與現貨相較，逆價差16.57點。實際收盤價以期交所公告為準。