美財長將演說 台指期夜盤以靜制動

台指期夜盤15日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，以45,533點、下跌59點開出後，雖一度下殺至45,462點、下跌130點，但在美長天期債券殖利率出現略有回檔跡象中，多頭趁勢表態，指數直線上攻至45.736點、上漲144點，但在市場觀望美國財政部長貝森特晚間22點將出席國會聽證會前，國際油價出現轉弱跡象下，截至晚間約21點，指數來到約45,692點、上漲101點。

15日美股電子盤焦點，在於中東局勢難解，國際油價持續高檔震盪，WTI、布蘭特原油在晚間20點40分過後，一度分別在102美元、106美元之上，分別上漲逾1.3%、0.7%，但隨後布蘭特原油轉跌，而美債殖利率在市場觀望貝森特在晚間22:00出席美國眾議院金融服務委員會的聽證會，發表關於國際金融體系狀況的年度證詞，市場關注重點在於是否釋放公債發行與回購計劃、債務管理以及美元和利率前景等新訊號中，10年期公債殖利率漲勢收斂，不過仍在5%附近，20年、30年也分別站上5.4%、5.37%之上，美元指數走高、黃金下跌，那斯達克電子盤一度翻紅中，也帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,389元、上漲4元附近遊走，電子期上漲0.03%，半導體期上漲0.07%，中型100期貨指數上漲0.45%。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股成交量能急凍，盤勢步入量縮待變格局，若能持穩於季線之上，短線有望完成測底，待利空與不確定因素消化後，多頭將表態發動攻勢並收復月線，一旦成功站穩月線，空方壓力將全面緩解。另一方面，鑑於市場對聯準會升息定價已大幅提高，若盤勢再度回測季線附近，投資人可優先聚焦基本面展望明確、營收表現亮麗，且技術面力守短期均線的逆勢強勢標的。