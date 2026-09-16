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全民權證／仁寶 挑價內外15%

經濟日報／ 記者周克威整理

仁寶（2324）第2季非PC營收年增52%，主要由伺服器帶動，AI占伺服器營收比重達70%，毛利率4.62%，稅後純益年增549%，每股純益（EPS）0.71元。

隨AI專案下半年放量，仁寶桃園AI新廠第4季貢獻，加上出貨擴增至Vera Rubin系列產品，估今年AI營收近千億元，占比約10%，將帶動非PC營收占比達35%。

仁寶聚焦於商務型筆電生產，下半年非PC成長估將超過五成，AI伺服器貢獻拉升至10%，目前主要產品以HGX及板卡為主體，帶動非PC占比提升。此外，仁寶成為中東Humain AI ODM的長期合作夥伴，預計2027年開始貢獻營收。

權證券商建議，看好仁寶後市股價表現的投資人，建議利用價內外15%內、可操作天期150天以上的商品介入。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

仁寶 營收 伺服器

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