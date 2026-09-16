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全民權證／信驊 選逾三個月
台股股王信驊（5274）近日股價雖回檔修正，不過突出的基本面前仍獲得外資圈激賞。其中，大和資本最新出具個股報告指出，信驊受惠代理型AI前景看好，出貨強勁成長，因此建議「買進」、目標價大升至26,660元。
大和資本指出，信驊受惠代理型AI前景看好，今年遠端伺服器管理晶片（BMC）出貨量將年增約 50%，帶動獲利遠優於預期，因此上調2027、2028 年每股純益（EPS）預測各達36%、34%。
基於獲利前景看好，大和資本將信驊目標價由19,800元大幅上調至26,660元，調幅達34.6%，居法人圈最高。權證發行商建議，看好信驊後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內、距到期日逾三個月的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）
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